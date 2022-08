Pista ciclabile tra via Trincanato e via Parolari, in cantiere il collegamento

Un'altra pista ciclabile riceve l'ok dalla giunta comunale veneziana che ha un progetto da quasi 1,2 milioni di euro su via Trincanato, con il finanziamento di 1.180.000 euro a valere sui fondi React-Eu.

Il piano riguarda i lavori di completamento dei percorsi ciclabili di via Trincanato, nella Municipalità di Chirignago Zelarino e la messa in sicurezza delle connessioni intermodali con il quartiere. Si tratta di un intervento di quasi 1,2 milioni per andare a realizzare il completamento dei percorsi dedicati alla mobilità pedonale e ciclabile esistenti lungo via Trincanato, collegandoli con via Parolari e il quartiere circostante.

Per raggiungere questo obiettivo, atteso da diversi anni dai residenti della zona e che permetterà di aumentare il livello di sicurezza per tutti quegli amanti delle due ruote che ora potranno avere un percorso riservato, verrà realizzato un collegamento viario completo tra via Trincanato e via Parolari in modo da spostare la maggior parte del traffico veicolare all’esterno del quartiere, e riservare nuovi spazi a pedoni e ciclisti lungo via Parolari. Un risultato che verrà raggiunto grazie alla collaborazione avuta da parte dei cittadini e al lavoro di coordinamento con la Municipalità di Chirignago Zelarino. Sono previsti nuovi fossati tra la strada e i campi, la piantumazione di alberi e la realizzazione dell’illuminazione su tutto il tratto di intervento.