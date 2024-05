Inaugura il nuovo tratto di ciclopedonale a Lido del Sole a Bibione

Sarà inaugurato ufficialmente giovedì 16 maggio a mezzogiorno il nuovo tratto di percorso ciclopedonale compreso tra Bosco Canoro e Piazzale Adriatico a Bibione, in località Lido del Sole, oggetto di un importante intervento di rifacimento che ha permesso di uniformarlo alle restanti porzioni di pista ciclopedonale posta a ridosso della spiaggia.

Il tratto in questione era stato realizzato nel 2005 e con gli attuali lavori, il cui importo complessivo è pari a 875mila euro, si è provveduto alla sostituzione di tutta la pavimentazione preesistente. Dal punto di vista estetico per il progetto si è tenuto conto della “fusione” tra l’elemento naturale della spiaggia e quello artificiale dei masselli, scegliendo tonalità chiare e naturali che vanno a creare sfumature di colore giallo oro con lievi ombreggiature rosate. Non manca poi l’elemento verde, con un’aiuola centrale. Massima attenzione al rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche. I percorsi rinnovati sono complanari, privi di ostacoli.

L’opera non si ferma qui

Dal prossimo inverno si proseguirà con uno speciale intervento che contribuirà a proteggere il tracciato da cumuli di sabbia e da eventuali mareggiate, attraverso il posizionamento di una barriera frangivento in continuazione con quella già realizzata tra Bosco Canoro e Bibione Pineda. Come spiega il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, «siamo di fronte ad un intervento che avrà lo scopo non solo di ridurre il grado di percezione del percorso ciclopedonale nel contesto territoriale circostante, ma anche di contribuire alla rinaturazione e riqualificazione del paesaggio, restituendo a Bibione un ambiente il cui equilibrio naturale è nuovamente ricomposto».