Nuovo passo verso la realizzazione della pista ciclabile di via Drago a Jesolo

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione della pista ciclabile di via Drago a Jesolo.

Un progetto che prevede la realizzazione di una ciclabile che segue il corso del fiume Sile per una lunghezza complessiva di circa un chilometro, proseguendo il tratto che costeggia la Laguna e prosegue su via Cristo Re e di cui l’iter ha raggiunto la fase dell’affidamento lavori. La pista, nel suo complesso, intercetterà così la Venezia-Trieste e insieme si inserirà nel corridoio Eurovelo 8 Monaco-Venezia. Consentirà di raggiungere il centro storico di Jesolo attraverso un tratto di 300 metri parallelo alle rampe di accesso di via Adriatico, proseguendo per circa 600 metri lungo via Drago Jesolo in rialzo arginale fino ad arrivare al piazzale del vecchio municipio (ex Casa del Littorio) con un ultimo tratto di circa 100 metri a sbalzo.

L’importo totale del progetto ammonta a 1,6 milioni di euro, spesa che sarà sostenuta per circa mezzo milione con risorse del Fesr. I lavori dureranno circa un anno e inizieranno nel 2025. «Ampliare la rete delle piste ciclabili della città è certamente importante, ma forse al momento è prioritario collegare i tratti esistenti per consentire ai residenti ma anche ai tanti turisti che ogni anno decidono di scoprire il nostro territorio di muoversi meglio e in modo più sicuro – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Questo intervento cambierà il volto di un’area di Jesolo, aprendo la possibilità per il centro storico di diventare crocevia dei flussi ciclabili».