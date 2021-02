Nuova pista ciclopedonale a Dese, strada chiusa per i lavori

A partire dalle 20 di lunedì 8 febbraio e fino alle 6 di martedì 9 sarà chiuso al traffico il tratto della strada provinciale 40 via Altinia in località Dese per le operazioni di posa di una passerella ciclopedonale. Il traffico verrà deviato su altre arterie stradali.

L'intervento avviene in orario notturno e in corrispondenza del coprifuoco per limitare al massimo i disagi. Il dirottamento del traffico, durante il periodo di sospensione della circolazione, in ambo i sensi di marcia, avverrà lungo i seguenti tratti stradali: strada comunale via Triestina dall’intersezione tra la Sp 40 in centro a Favaro Veneto fino all’intersezione a Tessera con la statale 14 Triestina; statale 14 Triestina dall’intersezione con la strada comunale via Triestina in località Tessera e l’intersezione con la Bretella di collegamento aeroportuale “Marco Polo” tra l’intersezione tra la statale 14 allo svincolo di uscita per la strada provinciale 40.