Apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Venezia

Con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in campo San Polo, Venezia entra nel vivo della stagione delle feste. Dopo l’accensione delle luminarie nei punti nevralgici della città, nei giorni scorsi, e l’inaugurazione dell’albero di Natale in Piazzetta San Marco ieri pomeriggio, Venezia è pronta a vivere in pieno l’atmosfera del Natale 2022 grazie a un calendario di eventi promosso dal Comune di Venezia e Vela Spa.

Aperta tutti i giorni in turni di un’ora e mezza, dalle 11 in poi (nei giorni 5 e 6 dicembre e dal 12 al 16 l’apertura è dalle 15), la pista di pattinaggio resterà in funzione fino a martedì 21 febbraio 2022, comprendendo l’intera durata del Carnevale, principale evento dell’inverno veneziano. Tra un turno e l’altro, viene sempre osservato un intervallo di mezz’ora, ad eccezione della pausa di un’ora tra il turno 11-13 e 14-15.30. Come gli anni scorsi, alla pista di pattinaggio sarà possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso. Sono previsti abbonamenti e costi agevolati per i residenti e per i bambini.

Per accedere alle piste di pattinaggio, è obbligatorio indossare i guanti. Sono invece già aperte al pubblico le piste di Mestre, in Piazza Ferretto, e quella di Marghera in Piazza Mercato. A Mestre la pista di pattinaggio sarà attiva fino all’8 gennaio 2023 nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei giorni festivi dalle 11 alle 20.. Da lunedì 19 dicembre la pista resterà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20. Come per Venezia, sarà possibile accedere con pattini propri oppure noleggiandoli in loco, con un sovrapprezzo sul costo d’ingresso.

Quella di Marghera, in Piazza Mercato, dal titolo Marghera on Ice, ospita corsi di pattinaggio sul ghiaccio, esibizioni di pattinaggio artistico, hockey, sfilate e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Domenica 4 dicembre, inoltre, dalle 15.30 alle 19, si terrà l’evento Natale in 500 a Marghera, una fantastica esposizione delle mitiche FIAT 500 organizzata dal Coordinamento di Mestre della FIAT 500 Club Italia e Confcommercio Marghera. Alla pista si può accedere nei giorni feriali dalle 14.30 alle 21, il sabato, domenica e durante le festività natalizie con orario 10-12.30 e 14.30–21. Sabato 31 dicembre sarà invece aperta dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 e poi dalle 22 alle 2.