Plasma iperimmune, 70 pazienti già trattati nell'Ulss 3

Quella che utilizza il plasma iperimmune è una terapia innovativa ed efficace: prevede il prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19, per poi somministrarlo a pazienti malati, affetti dallo stesso virus, per “rifornirli” degli anticorpi che erano già stati sviluppati, nel proprio sangue, dai pazienti guariti. E nell'Ulss 3 sono già una settantina i pazienti che sono stati trattati.

«All’ospedale dell’Angelo, al Covid Hospital di Dolo – sottolinea Gianluca Gessoni, primario del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ulss 3 Serenissima –, ma anche all’ospedale di Mirano, questa terapia è stata utilizzata con profitto nelle pneumologie e nelle terapie Intensive: abbiamo evidenza che risulta utile in particolare se somministrata in una fase precoce, con pazienti con sintomatologia importante e con una situazione respiratoria non compromessa dal procedere della malattia».



Il Veneto ha avviato già nella primavera scorsa la creazione di una “banca del plasma”. L’obiettivo – spiega il direttore dell'azienda sanitaria Dal Ben – era quello di prepararsi ad utilizzare anche questa strategia terapeutica. Possiamo continuare ad utilizzare quest’arma se si rinnova la disponibilità e la generosità dei donatori: il plasma delle persone che sono state malate è prezioso, per i pazienti del nostro territorio e di tutto il Veneto, ed è quindi importante fin d’ora continuare a raccogliere nuove donazioni».

Come donare

L’appello alla donazione è rivolto a tutti i soggetti che sono ex-pazienti Covid: Il paziente che intende donare il proprio sangue deve possedere i seguenti requisiti, da valutare in via preliminare con contatto telefonico:

deve avere un’età compresa tra 18 e 60 anni

il soggetto di sesso maschile non deve essere mai stato trasfuso

il soggetto di sesso femminile non deve mai essere stato trasfuso e non deve aver avuto gravidanze

l’infezione da SARS-Cov-2 deve essere stata sintomatica

l’infezione da SARS-Cov-2 deve essere stata documentata microbiologicamente (tampone rino-faringeo positivo)

la guarigione da infezione da SARS-Cov-2 deve essere stata documentata microbiologicamente mediante due tamponi negativi consecutivi

criteri di idoneità generale alla donazione (anamnesi fisiologica, patologica, farmacologica).

Le persone disponibili alla donazione, o interessate ad avere chiarimenti riguardo alla possibilità di donare, possono contattare i Centri di Raccolta della provincia ai recapiti segnalati sul Sito dell'Ulss 3 Serenissima (per Mestre si telefona allo 0419658512, per Venezia allo 041.5294576, dal lun. al ven. ore 10.30-13.00).