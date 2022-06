Rifiuti in mare, è battaglia contro le plastiche in laguna

Al Salone nautico presentate le nuove tecnologie per gestire i rifiuti marini a Venezia. «Se non corriamo con urgenza ai ripari ci potrebbe essere più plastica che pesci nel mare nel 2050». Perciò Cnr-Ismar ha riunito intorno a un tavolo quanti oggi sono impegnati nella raccolta di rifiuti marini, il cosiddetto marine litter, per fare il punto sullo stato dell'arte e discutere delle tecnologie innovative per raccolta e riciclo. L'incontro, organizzato dal Cnr-Ismar, Vlpf e Isdi Group, e che ha visto la partecipazione dell'assessore comunale all'Ambiente Massimiliano De Martin, ha preso le mosse dalla recente approvazione della legge “Salvamare”, che segna una svolta per l'economia circolare dei rifiuti marini in Italia.

Il robot per la pulizia

Nel meeting è stato sottolineato come ad oggi il processo produttivo non sia stato accompagnato dalla consapevolezza dell'impatto ambientale, mentre ora finalmente si sta comprendendo che la vera transizione ecologica va concepita come un piano di sviluppo industriale compatibile con la qualità della vita, con la giustizia, l'ambiente e la salute. «Venezia è un laboratorio d'eccellenza a livello europeo con la sua laguna», ha ricordato nel suo intervento Davide Poletto, direttore di Venice Lagoon Plastic Free, tra i vari relatori. Sono state dunque presentate le attività di progetti europei per una gestione sostenibile del marine litter. A cominciare da "Maelstrom": progetto finanziato con 6 milioni di euro che coinvolge 8 Paesi Ue, avviato a gennaio dell'anno scorso per concludersi nel 2024, come ha spiegato la sua coordinatrice Fantina Madricardo.

Consiste nella mappatura dei punti in cui si accumulano i rifiuti sui fondali, nell'uso di nuove tecnologie sostenibili e innovative per raccoglierli e riciclarli e in un'attività di educazione e coinvolgimento della popolazione. Si svolge in due siti pilota: una località del Portogallo e a Venezia. Qui si sta mettendo a punto una piattaforma robotica per la pulizia, ancora in fase di test, che potrà aspirare o prendere con un gancio i rifiuti, come è stato illustrato dai relatori. Da fine estate sarà tentata la pulizia in un sito costiero e uno lagunare (in zona Cavallino e a sud della Giudecca). I rifiuti saranno separati da un robot. Poi si potrebbe procedere con il riciclo meccanico o il riciclo chimico tramite pirolisi a bassa temperatura (che serve a recuperare le molecole e farne altro, ad esempio carburante per alimentare la piattaforma robotica di raccolta).

Il progetto sulle microplastiche

Altro progetto illustrato da Paolo Franceschetti di Legambiente Venezia è stato "InNoPlastic", sulle microplastiche in ambiente fluviale e marino. Durerà 3 anni. Il monitoraggio secondo il protocollo europeo, come è stato chiarito nell'incontro, ha permesso di scoprire che tra le varie tipologie di rifiuti gettati in laguna c'è una prevalenza di plastica (95%). Inoltre nell'area costiera di Venezia c'è una concentrazione di microplastiche per metro cubo con valori analoghi alla foce del Pearl River in Cina. Andrea Torresan, biologo marino dell'Arpav, ha poi menzionato le attività del progetto Interreg Italia-Croazia "Marless", facendo riferimento all'uso di droni acquatici per la raccolta di rifiuti e robot che si muovono in acqua. Infine Giorgio Bagordo si è soffermato sul programma del Wwf "Plastic Smart Cities" sottoscritto dal Comune di Venezia che mira a contrastare la plastica in natura. Il suo piano d'azione, ancora in attesa di approvazione formale, comprende raccolta e recupero del polistirolo, promozione dell'utilizzo dell'acqua pubblica, eventi plastic smart.