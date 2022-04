Valorizzazione del verde, nuovi spazi per la socializzazione: il Pnrr a Chioggia

Martedì la giunta comunale di Chioggia ha presentato la proposta progettuale elaborata dall'Ente per il Pnrr, in base agli indirizzi della Città metropolitana di Venezia: "Intervento finalizzato al recupero, quali luoghi di aggregazione e socializzazione, di aree pubbliche oggi in stato di degrado per la promozione di attività e servizi scolastici, socio educativi, culturali e sportivi".

Il progetto clodiense si inserisce nell'intervento, più complesso e articolato, che è il “Bosco dello Sport”, presentato dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di capofila. Sono stati inseriti 28 comuni della Città metropolitana, tra cui Chioggia, alla quale risultano assegnati 5.234.288,10 euro. La conferma dello stanziamento dei fondi si avrà dal Ministero il giorno 26 aprile. Ogni Comune ha sviluppato la propria idea progettuale, ma il filo conduttore di tutti gli interventi è costituito dalla manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e strutture edilizie destinate allo sport, al tempo libero, alle attività ludico ricreative e di inclusione sociale.

«In giunta abbiamo fatto una scelta green – ha spiegato il sindaco Mauro Armelao – per valorizzare il verde pubblico che c'è nel territorio, frazioni e istituti scolastici compresi. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco della Città Metropolitana, Luigi Brugnaro, per aver coinvolto i Comuni del territorio per la compartecipazione al programma. Sono tanti i progetti di cui parleremo per la nostra città. A Sottomarina, ad esempio, c'è un'ampia area incolta dietro via del Boschetto che vogliamo recuperare, insieme alla Batteria Forte Penzo, di cui ci stiamo interessando con Ministero e Soprintendenza per la sua valenza culturale e le finalità di utilizzo. Ma questo è un ampio progetto, che ci ha visti impegnati in un gioco di squadra a 360 gradi, un lavoro congiunto tra servizi sociali, sport, urbanistica e lavori pubblici. Utilizzeremo questi fondi del Pnrr, di cui avremo certezza dello stanziamento il 26 aprile, per recuperare e rivitalizzare tante aree verdi pubbliche, e destinarle in parte a luogo di incontro per persone fragili in particolare con patologie di deficit cognitivo e in parte allo svolgimento di attività di promozione culturale, per la didattica e per le attività sportive».

Un progetto per tutti

«Uno dei campanelli di allarme che ha fatto propendere la giunta per questo progetto è stato proprio il fatto che, dopo due anni di restrizioni per la pandemia, le società sportive avevano difficoltà a far tornare a far giocare i bambini all'aperto - continua Armelao - e ripartiamo anche dagli interventi nei giardini delle scuole, per promuovere lo sport. Dalle associazioni che lavorano con professionalità, ai bambini, agli adulti e gli anziani, che potranno usufruire di spazi migliori e ben attrezzati: in questo progetto non vogliamo dimenticare nessuno».

La proposta progettuale di Chioggia si sviluppa sulle seguenti linee di intervento: quello maggiore riguarda un'area con estensione di circa 35.000 metri quadri, situata nella zona centrale di Sottomarina, tra via del Boschetto, via Tirreno e via Perseo. Quest'area verde è adiacente ad alcune attività e servizi di varie realtà territoriali, quali: Anfass e Uildm, associazione Dopo di Noi, Centro Servizi Anziani, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo scolastico Chioggia 5 e associazioni di promozione sportiva e culturale. La zona verde coinvolta si presenta ad oggi in stato di degrado, inaccessibile per la presenza di rovi e piante infestanti cresciute spontaneamente. Gli interventi previsti spaziano dalla realizzazione di giardini attrezzati per la gestione di malattie mentali e/o di deficit cognitivi (Alzheimer, demenza senile, autismo e sindrome di Down), alla creazione di un parco didattico-culturale, valorizzando “le dune residuali” presenti nell’area; dalla messa a dimora di nuove piante autoctone e piante da fiore tipiche della macchia adriatica, alla realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, come un percorso vita a disposizione di studenti, associazioni sportive locali e comunità cittadina. Inoltre, si pensa ad un adeguamento funzionale ed energetico della struttura polifunzionale (Centro Fitness) e di due edifici esagonali per utilizzo sportivo e attività motoria. Infine, si prevede la riqualificazione dei giardini di viale Umbria e di piazzale Europa (10.700 metri quadri) in stato di degrado e privi di attrezzature ludico ricreative o per la pratica sportiva.

Riqualificazione Isola Verde, Valli e Sant'Anna

Si interverrà in questo caso sulla sistemazione e riqualificazione del verde nelle zone urbanizzate e lungo le arterie principali (estensione 17.000 metri quadri). Si prevede l'installazione di nuovi arredi urbani (cestini, panchine..) e fioriere, oltre a realizzare piantumazioni di nuove alberature. Inoltre, si mira a creare nuovi spazi “protetti”, come punti di riferimento e luoghi di aggregazione sociale per singoli e realtà associative. Tutte le aree verdi di tutte le scuole del territorio comunale comprese le frazioni (circa 15.000 metri quadri) saranno riorganizzate. All’interno delle aree scolastiche gli interventi saranno personalizzati sulla base della dimensione dello spazio disponibile e del numero degli alunni. Si realizzeranno: orti didattici, minibotanicie aule verdi. «Ci troviamo davanti ad una grande opportunità per la nostra città – commenta l'assessore allo Sport e alla Pubblica Istruzione Daniele Tiozzo Brasiola – che vede come parte principale l'ampia area verde a ridosso della scuola Caccin, in zona via del Boschetto, che andiamo a restituire alla città, perché oggi è inaccessibile ed incolta. Qui vi saranno spazi verdi con destinazioni culturali, sportive, ricreative, dando spazio anche ad attività dedicate a soggetti fragili. Andiamo a recuperare nel perimetro di quest'area anche il centro fitness (nuovi impianti ed efficientamento energetico) e, sul lato vicino alle poste, vogliamo rigenerare le due strutture esagonali a uso sportivo, oggi usate come magazzini».

«Già prima di questa opportunità volevamo dedicare un'attenzione particolare alla cura del verde - conclude l'assessore con delega all'Urbanistica Massimiliano Tiozzo Caenazzo - non solo come biglietto da visita e immagine, che una città turistica come la nostra deve avere, ma anche come elemento di qualità della vita per i nostri cittadini. Questo verrà fatto a 360 gradi nel territorio, anche nelle zone che non sono comprese in questo progetto. Nell'ambito del Pnrr, per quello che riguarda l'area centrale di Sottomarina, questo piano andrà ad integrarsi con le idee di viabilità e di sviluppo ambientale e dei servizi, che già sono sul tavolo dell'amministrazione».