Un podcast che ripercorre la storia della Mala del Brenta e fa riflettere sulle mafie attuali

Le vicende della banda di Felice Maniero, ma soprattutto di coloro che l'hanno combattuta, diventano un podcast: realizzato da Antonio Massariolo con il contributo del Comune di Mira, si intitola "Da banditi a mafiosi" ed è online su Spotify e sul sito del Centro di documentazione e inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto. In sette puntate, della durata complessiva di circa 1 ora e un quarto, il podcast narra la storia del gruppo malavitoso da una prospettiva nuova: «Non è un racconto delle gesta, spesso romanzate, di Felice Maniero - spiega Massariolo - ma cerca di capire, con gli occhi di chi l'ha combattuta, come una banda di ladri di polli si sia trasformata in mafia, in un periodo in cui in Italia imperversavano terrorismo e rapimenti di persone, ed il Veneto, tra Padova, Mestre e Venezia era al centro della storia».

Il podcast è dedicato a Francesco Saverio Pavone, il magistrato grazie al quale è stato possibile unire gli episodi criminali che avvennero all'epoca riconoscendo così che lungo le sponde del Brenta era nata un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Gli audio contengono, tra l'altro, le voci dello stesso Pavone (a cui il podcast è dedicato) e dell'ex capo della squadra mobile di Venezia che effettuò le indagini, Antonio Palmosi. «Il lavoro del magistrato Pavone è importante - dice Massariolo - proprio perché ha insegnato che era necessario andare oltre i singoli reati, e capire che si trattava di una criminalità sistematica e organizzata. Lo stesso vale con ciò che avviene oggi: parlare di poche "mele marce" è fuorviante».

Una riflessione che ci riporta all'attualità, come evidenziato dal presidente di Cidv, Maurizio Dianese: «Quando si parla di mafia in Veneto si pensa sempre che sia qualcosa che non ci riguardi. Assistiamo ad un panorama politico di totale negazione della presenza mafiosa. Invece il mantenimento della memoria è indispensabile per affrontare le mafie attuali, perché all'epoca succedeva ciò che succede oggi con le infiltrazioni nel tessuto economico veneto, dove ci sono presenze mafiose ormai storiche, oltre che arrivi importanti di mafie estere. Ecco perché questa iniziativa è importante, così come tutte quelle che conservano la memoria». Il sindaco di Mira, Marco Dori, ha spiegato che il podcast sarà diffuso nelle scuole del territorio: «Non solo è importante parlarne, ma anche favorire la discussione: è un lavoro di volontariato civico, e per questo ringrazio il Centro di documentazione e inchiesta sulla criminalità organizzata».