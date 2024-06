Le avventure di Marco Polo diventano un podcast

Radio Ca’ Foscari trasforma in podcast le avventure di Marco Polo, viaggiatore veneziano che celebrato quest'anno in occasione dei 700 anni dalla sua morte. La trasmissione, intitolata “Sulle tracce di Marco Polo”, racconta la storia e le storie che ruotano attorno a Le devisement dou monde (per tutti: Il Milione) con la voce narrante dell’attore Alessio Boni. Sarà disponibile sulle principali piattaforme di ascolto a partire dall’11 giugno. «È un podcast denso di contenuti, ma accessibile a chiunque: sia a chi studia la materia, sia a chi si avvicina con semplice curiosità - spiega Nicolò Groja, responsabile di Radio Ca' Foscari -. Un progetto su cui abbiamo investito molte energie e che ha coinvolto chi si occupa di ricerca e chi si occupa di comunicazione in una sinergia che ha dato il suo frutto in un prodotto di alta qualità».

Per l'occasione la radio ha scelto, in via eccezionale, di collaborare con due persone esterne all'università: Arianna Moro, attrice veneziana formatasi a Roma e a New York, che si occupa della conduzione delle puntate; e il già citato Alessio Boni, che ha messo a disposizione la sua voce iconica per la lettura dei brani scelti del Milione e di altre opere di quell'epoca. «Lavorare con loro è stato un piacere - aggiunge Groja - e credo che la loro partecipazione sia un ulteriore valore aggiunto al programma».

Un podcast di racconto e di ricerca

Cos'ha visto Marco durante il suo lungo viaggio verso la Cina? Cosa raccontavano i viaggiatori della sua epoca, mentre lui dettava il libro che noi oggi chiamiamo Milione? Sono alcune delle domande da cui hanno preso le mosse Eugenio Burgio, Antonio Montefusco e Samuela Simion, nell’ambito del progetto Crest-Pnrr (Cultural resources sustainable tourism). Da anni, a Ca’ Foscari, conducono attività di ricerca sul tema e per l’occasione hanno curato i contenuti di questo programma. Un racconto in 10 puntate in cui Marco Polo è l’ispirazione e il punto di partenza per un’immersione nella letteratura di viaggio e d’avventura dei secoli XIII e XIV; un racconto fatto di approfondimenti storico-letterari, intervallati da letture tratte direttamente dall’opera poliana e da resoconti di suoi predecessori e contemporanei.

“Sulle tracce di Marco Polo” è la serie in cui si parla di chi ha esplorato l’Oriente durante il Medioevo e ne ha poi scritto: da chi ha viaggiato prima di Marco a chi, dopo di lui, ha messo in discussione la veridicità del suo testo. Grazie ai racconti dell’epoca e allo studio del gruppo di ricerca cafoscarino, si entra in un mondo fatto di documenti e di leggende, di realtà e di fantasia, di concretezza e di fascinazione; si scoprono popoli veri con usanze fantastiche e spesso eretiche; si ascoltano personaggi storici che dialogano idealmente con quelli immaginari, dai santi cristiani al Budda, dal vecchio della montagna al Prete Gianni.

Per info e curiosità: radiocafoscari@unive.it.