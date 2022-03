A Venezia arriva Poetry, la scultura di Angelo Accardi visibile fino al 25 aprile

A Venezia arriva una nuova scultura monumentale affacciata sul Canal Grande. Si intitola "Poetry" ed è la nuova opera realizzata da Angelo Accardi installata sul piccolo molo di Villa Balbi Valier dove resterà fino al 25 aprile. Quest'opera in metallo verniciato fa parte del progetto dell'artista per l’arte pubblica “Nonsense Makes Sense” che riafferma “la ribellione quotidiana che aspira alla libertà” e che porterà Poetry in giro per le alcune città italiane andando a completare, idealmente, una trilogia iniziata da Robert Indiana con le iconiche sculture poetiche “LOVE” e “HOPE”.

A Milano Poetry è stata installata al Milano Graphic Festival, in occasione della visita del Direttore della Ricerca e Senior Curator del MoMa di New York, Paola Antonelli , al Certosa Graphic Village in Via Giovanni da Udine, 45. E dal 4 aprile sarà esposta al BASE Milano (ex Ansaldo).

A Palermo l’installazione ha ricevuto il Patrocinio del Sindaco ed è ospitata dalla Fondazione Federico II nei giardini di Villa Bonanno, Via Vittorio Emanuele 463, dal 26 marzo al 5 maggio 2022.