Ciclabile a San Liberale di Marcon: cantieri in autunno

Circa un chilometro sulla provinciale 40 Favaro-Quarto d’Altino. Costa 900 mila euro, finanziata in compartecipazione dal Comune di Marcon e dalla Città metropolitana

Un chilometro di nuova pista ciclopedonale sarà realizzato lungo la provinciale 40, in comune di Marcon, nella località di San Liberale. È quanto stabilito da un decreto del sindaco metropolitano, Luigi Brugnaro, che segue l'appovazione del progetto di fattibilità dell’opera: il tempo di una serie di passaggi tecnici, circa 5 mesi, poi partiranno i lavori. «Con questo intervento si aggiunge un altro tratto del percorso ciclabile che parte da Favaro e giunge a Quarto D'altino – spiega Saverio Centenaro, delegato del sindaco - Un'opera più volte sollecitata dai cittadini e dall'amministrazione comunale di Marcon, che trova concretezza nell'obiettivo del piano metropolitano di congiungere tutte le tratte esistenti».

L’opera costerà 900 mila euro, finanziati a metà dal Comune di Marcon e dalla Città metropolitana. «È un'infrastruttura strategica per tutto il Comune di Marcon e Quarto d'Altino – aggiunge il sindaco Matteo Romanello -. Un tassello importante a favore di una nuova ciclabilità e una viabilità in sicurezza. L'avvio delle procedure espropriative scandisce i tempi di quella che è l'opera per San Liberale aspettata da anni e che la popolazione attende impazientemente».