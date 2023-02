Il poliambulatorio di Jesolo raddoppia e aumenta le specialità

All’ospedale di Jesolo si amplia l’attività ambulatoriale: nuovi spazi e maggiori specialità in attesa dell’avvio dei lavori che raddoppieranno a mille metri quadri la superficie del poliambulatorio. E nel frattempo è iniziato il reclutamento del personale medico e sanitario per il potenziamento delle attività. Continua dunque senza sosta la riqualificazione dell’ospedale di Jesolo che, come annunciato dal direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, oltre ad avere la specifica funzione riabilitativa di riferimento provinciale, ha anche un ruolo fondamentale nell’assicurare un servizio per tutta la popolazione del litorale.

Recentemente sono stati attivati, e altri sono in fase di attivazione, cinque ambulatori specialistici collocati al piano terra dell’ospedale, nella piastra poliambulatoriale con ingresso dedicato, destinati alle specialità di reumatologia, endocrinologia, ginecologia, medicina dello sport, oculistica. Al primo piano dell’ospedale, nella cardiologia riabilitativa, sono stati attivati quattro ambulatori cardiologici con vista mare, oltre a una palestra per la riabilitazione collegata ad altri due ambulatori: ergometria ed ecografia cardiaca. Inoltre, la cardiologia riabilitativa di Jesolo tra le varie attività effettua l’elettrocardiogramma secondo Holter (ECG Holter), il monitoraggio pressorio nelle 24 ore, il test del cammino dei sei minuti con rilevazione della saturazione arteriosa che trova applicazione nei pazienti con patologie cardiache, polmonari, ma anche post covid.

«Premesso che l’attività ambulatoriale specialistica sta offrendo allo stato attuale un buon servizio all’utenza, sia dal punto di vista qualitativo e sia sul fronte della riduzione delle liste d’attesa – spiega il direttore generale Mauro Filippi – il progetto di riqualificazione di questa struttura produrrà un ulteriore salto di qualità. In questo caso mi riferisco all’attività specialista ambulatoriale che raddoppierà, e per la quale è stato avviato il percorso di ampliamento che darà una risposta efficace ai bisogni di cura degli jesolani, dell’utenza di Cavallino Treporti ma anche di Eraclea e di altri comuni dell’entroterra». Altro tema di rilievo è il reclutamento di personale medico necessario allo sviluppo delle attività. «Una ricerca a tutto campo, anche oltre i confini nazionali – osserva Filippi – che ci sta dando soddisfazione: vari professionisti stanno rispondendo positivamente alle nostre offerte di lavoro».