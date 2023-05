Il Polo Nautico prende vita: approvati gli indirizzi per la gestione

La giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera relativa agli indirizzi per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo del polo nautico di Punta San Giuliano. Sarà quindi avviata un'indagine esplorativa pubblica per sollecitare manifestazioni d’interesse per la gestione a uso esclusivo dell’impianto da parte di associazioni e società sportive in forma singola o aggregata, procedendo direttamente all’affidamento nell’eventualità che ci sia un unico proponente ritenuto idoneo, o avviando la fase di gara nei casi in cui ci siano due o più soggetti interessati.

Verranno quindi valutati il progetto socio-sportivo di utilizzo e il piano di gestione e conduzione nonché gli elementi economici dell’offerta. «Abbiamo tenuto conto di vari fattori per poter avere una gestione sostenibile dal punto di vista economico e sportivo - spiega l'assessore allo sport Andrea Tomaello -. Con gli uffici sport ci attiveremo nei prossimi giorni per pubblicare il bando e lavoreremo per identificare il prima possibile il nuovo gestore. Il polo nautico di San Giuliano rappresenta per lo sport e per l’aggregazione sociale un punto centrale della nostra città. Con l’importante investimento fatto dalla nostra amministrazione, e fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, vogliamo valorizzarlo e renderlo attrattivo per tanti cittadini». Il progetto del nuovo polo nautico, che è stato finanziato con investimenti per circa otto milioni di euro, ha visto, nelle sue diverse fasi, il recupero e la valorizzazione di alcuni immobili di pregio e la realizzazione di nuove strutture che ospiteranno palestre per attività legate alla voga, nuovi spogliatoi e un punto di ristoro.