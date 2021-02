Ponte sul canale Bastanzi, limiti al traffico e poi una manutenzione urgente

Un monitoraggio ha messo in luce lo stato non ottimale del manufatto a Eraclea. Interdetto il passaggio ai mezzi a pieno carico oltre le 44 tonnellate e istituito un senso unico alternato

La Città metropolitana ha emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione da martedì 16 febbraio del divieto di transito dei mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore alle 44 tonnellate e l’istituzione di un senso unico alternato lungo la provinciale 53 San Donà di Piave -Torre di Fine, all’altezza del ponte sul canale Bastanzi nel Comune di Eraclea.

L’ordinanza nasce in conseguenza al monitoraggio del manufatto che ha evidenziato la necessità di limitare la portata del ponte sul canale Bastanzi e di programmare un intervento urgente di manutenzione straordinaria che verrà eseguita nei prossimi mesi. Sono 638 le strutture suddivise in tombotti e botti a sifone (315), ponti, cavalcavia e cavalcaferrovia (323) sui quali ha competenza la Città metropolitana di Venezia. Il censimento completato nel 2013 in seguito al sisma che aveva colpito l’Emila Romagna, ha consentito di avviare un monitoraggio e individuare eventuali criticità e necessità di manutenzioni.