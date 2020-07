Il consolidamento del ponte sul canale Cavanella a Caorle incassa l'ok

La Città Metropolitana ha approvato con decreto del sindaco Luigi Brugnaro il progetto esecutivo che riguarda l’intervento di risanamento conservativo e consolidamento strutturale del ponte lungo la provinciale 70 “Portogruaro-Brussa” sul canale Cavanella in località Vallevecchia, nel Comune di Caorle. I lavori prenderanno il via tra l’autunno e l’inverno di quest’anno ed avranno una durata di 12 settimane, per un importo complessivo di spesa pari a 1.047.516,83 euro finanziati con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A giorni partirà la procedura per il bando di gara di affidamento dei lavori.

Le non conformità

Come avvenuto per tutti i ponti in gestione alla Città metropolitana il manufatto di Vallevecchia è stato sottoposto a un monitoraggio che ha evidenziato alcune non conformità funzionali del manufatto, spiega il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro. «Le criticità emerse sono concentrate, soprattutto, nel degrado delle selle Gerber di appoggio della campata centrale e nello stato di conservazione degli sbalzi laterali. E’ stato, quindi, deciso di procedere direttamente agli interventi di risanamento necessari». Giusto un anno fa, nell’agosto del 2019, è stato istituito il divieto di transito dei mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore alle 32 tonnellate ed aventi carico massimo per asse superiore alle 12 tonnellate, per ridurre le sollecitazioni sulla struttura. Ora, grazie al finanziamento ottenuto dal progetto in sede di Mit, si passa alla parte operativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

L’intervento, nel dettaglio, prevederà il risanamento conservativo ed il consolidamento statico strutturale del ponte, in modo tale che esso possa reggere i carichi stradali odierni previsti da normativa senza alcuna limitazione. In particolare, l’intervento avrà come oggetto le seguenti lavorazioni: risanamento dei calcestruzzi e delle selle Gerber; consolidamento dell’impalcato mediante realizzazione di una nuova soletta integrativa collaborante in calcestruzzo armato; realizzazione di nuove solette di transizione in corrispondenza delle spalle; sostituzione dei dispositivi di appoggio; adeguamento sismico della struttura. Inoltre si provvederà alla realizzazione di nuovi giunti di dilatazione, al rifacimento dell’impermeabilizzazione e della rete di scarico delle acque meteoriche, alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale, della nuova segnaletica e all’installazione di nuove barriere stradali a norma. Il cantiere prevede la chiusura totale del ponte per quattro settimane. Per continuare a garantire il collegamento tra le due sponde del canale sarà attivato un servizio provvisorio di traghettamento.