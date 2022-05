Ponte sul canale Lugugnana, al via i lavori a Portogruaro

Da settembre via ai lavori di risanamento e consolidamento del ponte sul canale Lugugnana nel Comune di Portogruaro. Il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro ha firmato il decreto per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di risanamento conservativo e consolidamento strutturale del ponte. Un’opera finanziata dal Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) per un importo di 1.200.000 euro.

Il progetto prevede la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte attuale in carpenteria metallica, ormai logoro e vetusto, con una nuova struttura costituita in travi di acciaio e soletta in calcestruzzo armato gettata su lamiera grecata. Data la storicità del ponte esistente, di comune accordo con la Soprintendenza, le travi ad arco sui bordi del manufatto verranno recuperate e verranno risanate, riverniciate della stessa colorazione originale e riposizionate ai lati del nuovo manufatto in modo solidale alla nuova struttura. L’impatto prospettico del nuovo manufatto pertanto non cambierà. Si andranno ad adeguare solo le dimensioni della carreggiata.

Le strutture di fondazione esistenti verranno, invece, adeguate e consolidate, in modo tale da appoggiarvi le nuove travi principali dell’impalcato che poggeranno, inoltre, su dispositivi di appoggio in grado di assorbire gli spostamenti orizzontali. In corrispondenza del nuovo manufatto verrà, quindi, allargata la carreggiata stradale alle dimensioni previste dal Codice della strada, e verranno installate delle nuove barriere stradali in acciaio a norma. I lavori cominceranno dopo la stagione estiva e avranno una durata prevista di 100 giorni, durante i quali sarà necessario chiudere al traffico la strada provinciale 42 per 39 giorni, con percorso di deviazione adeguatamente segnalato.