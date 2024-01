Il Ponte di Rialto in Lego: l'idea di un appassionato veneziano

Il Ponte di Rialto, uno dei simboli più iconici della città di Venezia, fedelmente riprodotto con i Lego. Per adesso è un prototipo virtuale: lo ha realizzato Alessio, veneziano appassionato dei celebri mattoncini, lavorando per diversi mesi all'apposito programma "Studio2.0". Ora il progetto è su Lego Ideas, la piattaforma online che permette agli utenti di condividere le proprie creazioni. Il set è costituito da 3829 pezzi.

«Tra i tanti modelli - spiega Alessio - ho deciso di realizzare proprio questo perchè ci cammino sopra ogni giorno, ed è stata un'emozione incredibile vederlo realizzato in miniatura; inoltre anche per onorare la città più bella al mondo, nella quale ho avuto la fortuna di crescere». In base al progetto, le dimensioni ipotetiche del prodotto ottenute con il software sono le seguenti: lunghezza base 76,8 centimetri, larghezza 25,6, altezza totale 21,4 centimetri, peso totale 3,5 chili.

Affinchè la Lego possa valutare di mandare il set in produzione, la proposta deve raggiungere i 10mila sostenitori. «Vi chiedo di supportare questa idea - conclude l'ideatore - perché credo fermamente che un monumento storico come il Ponte di Rialto meriti di entrare a far parte della famiglia Lego». Questo il link: https://ideas.lego.com/projects/f5491406-c3c0-4dae-8e0a-7ec94670fa66