Nuove rampe sul Ponte Ca' di Dio: un mese di accessibilità ridotta per persone con disabilità

A partire da mercoledì 22 febbraio e fino a venerdì 17 marzo, salvo imprevisti, il Ponte del Sepolcro in Riva degli Schiavoni sarà interessato dallo smontaggio delle rampe esistenti in tubo-giunto e dalla successiva posa in opera di nuove rampe, come già eseguito sul Ponte de la Pietà.

L'assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha precisato che le opere interesseranno solo una porzione del ponte, con conseguente transennatura dell’area, mentre l’altra parte resterà aperta alla normale circolazione.