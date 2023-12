Porte di Mestre festeggia la conclusione dei lavori di restyling

I cantieri erano stati avviati circa un anno fa: una serie di lavori pensati per rinnovare Porte di Mestre, "storico" centro commerciale nell'area Zelarino-Terraglio. L'intervento più visibile è la copertura in vetro che permette di fare arrivare luce naturale alla nuova terrazza. Ora, a conclusione dell'operazione, il centro si prepara a festeggiare con due giorni di eventi, sabato 2 e domenica 3 dicembre.

«Siamo arrivati al termine di un importante periodo di restyling - dichiara il direttore Antonio Impedovo - e siamo grati a tutti i protagonisti del rilancio del centro commerciale, uno spazio di incontro e di shopping per tutta la città. Per questo la direzione vuole rivolgere un ringraziamento speciale ai collaboratori, agli operatori e ai clienti che hanno continuato a visitarci e tanto hanno atteso questa ristrutturazione. A loro dedichiamo questi 2 giorni di festeggiamenti».

Il programma inizia sabato pomeriggio con le esibizioni di alcuni dei più famosi artisti delle Rambla di Barcellona, in prima esclusiva in un centro commerciale italiano. Inoltre è in programma l’accensione delle fontane luminose e danzanti. Domenica, invece, il meet&greet di Bluey e Bingo dedicato ai più piccoli.