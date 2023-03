Problemi alla pavimentazione, chiude il tratto A4 tra Latisana e Portogruaro

Il tratto dell'autostrada A4 tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste verrà chiuso a partire dalle 20di questa sera, sabato 4 marzo, a causa di un leggero avvallamento della pavimentazione riscontrato al chilometro 454 + 200.

Ad accorgersi dell'ammaloramento della sede stradale sono stati nella mattinata gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete nel corso del quotidiano controllo. Il tratto autostradale è quello interessato dai lavori della terza corsia, ma riguarda la vecchia pavimentazione. È in prossimità di un flesso, quindi la causa è da addebitarsi probabilmente all'intenso passaggio dei mezzi, in particolare pesanti, oltre che all'usura dell'asfalto ormai datato. I lavori si protrarranno presumibilmente fino alle prime luci dell'alba, il tempo necessario per la fresatura della vecchia pavimentazione, per lo scavo e per l'interramento del materiale inerte.

Seppur di modeste dimensioni, l'intervento viene effettuato per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli. Le operazioni si svolgeranno nel corso della serata e nella notte quando le previsioni di traffico indicano un calo dei flussi dei transiti. Pertanto, chi proviene da Venezia ed è diretto verso Trieste dovrà uscire al casello di Portogruaro e rientrare a Latisana. Nell'occasione verrà chiuso anche l'accesso all'area di servizio di Fratta Sud, mentre sarà possibile l'uscita per i mezzi che sostano nell'area e diretti verso Trieste.