Screening volontario tra il personale di Atvo, trovati due positivi al Covid

Due persone risultate positive asintomatiche su 210 che si sono sottoposte al tampone. E' la sintesi dell’esito dello screening volontario cui si sono sottoposti i dipendenti (in prevalenza autisti) di Atvo, l’azienda di trasporto pubblico del Veneto Orientale, fatto il 16 novembre scorso, nel momento del picco massimo di contagiati nel territorio. . «Proprio per questo c’era una naturale preoccupazione e, di contro, la volontà a continuare a garantire un servizio in piena sicurezza e tranquillità per tutti, lavoratori ed utenti», spiega il direttore di Atvo, Stefano Cerchier.

Lo screening ha evidenziato due positivi asintomatici. «E’ emerso che la positività risultava da situazioni familiari e non legate all’attività in Atvo – ha spiegato ancora Cerchier – e comunque a breve potranno rientrare in servizio. Nei prossimi giorni valuteremo una ulteriore iniziativa di controllo dei nostri dipendenti». «Ringrazio ancora tutti i nostri dipendenti – dice il presidente di Atvo, Fabio Turchetto – che stanno lavorando in un momento non facile, da ogni punto di vista. E' con la collaborazione di tutti che riusciremo a venirne fuori e a ricominciare. Da parte nostra, come Atvo, stiamo facendo di tutto per il rispetto della salute di ognuno e per farci trovare pronti quando le varie attività potranno riprendere»