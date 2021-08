Venezia Fc, un positivo al Covid: negativi tutti i tamponi alla squadra

I tamponi molecolari a cui si è sottoposto l'intero gruppo squadra nella giornata di ieri hanno dato esito negativo. Lo comunica la società del Venezia Fc, dopo che il giorno prima un tesserato del club era risultato positivo al Covid-19.

Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato era stato posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. A scopo cautelativo, era stata annullata l'amichevole e la passerella di Prima Squadra e Venezia Fc Femminile in programma stasera a Jesolo.



Ad oggi, dopo l'esito negativo dei tamponi, il gruppo squadra prosegue comunque nell'osservare l'isolamento fiduciario. Questa procedura permette a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consente contatti con l'esterno del gruppo.