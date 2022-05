Poste Italiane compie 160 anni. In provincia 2 mila dipendenti, più della metà donne

Poste Italiane compie 160 anni e celebra una lunga attività durante la quale ha contribuito allo sviluppo socio-economico e alla modernizzazione dell’Italia. Un compleanno speciale festeggiato con l'evento “La nostra storia nel futuro del Paese” presso il centro congressi "La Nuvola" di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A fare gli onori di casa è stata la presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, assieme all'amministratore delegato Matteo Del Fante e al condirettore Giuseppe Lasco.

«Oggi celebriamo Poste Italiane, da 160 anni protagonista della vita economica e sociale del Paese - ha detto Farina - che nel suo percorso ha sempre tenuto fede alla missione principale di accompagnare il Paese nel suo sviluppo per favorire il progresso economico e sociale. Poste Italiane ha coniugato tradizione e innovazione, adeguando continuamente la sua missione ai tempi, ed ha saputo modernizzarsi per rispondere al meglio al suo compito di supporto ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica amministrazione». Per l'Ad Del Fante, Poste è «un’azienda di risultati e di mercato, parte integrante del sistema Paese, capace di coniugare gli obiettivi di business con un ruolo imprescindibile nei territori e per cittadini, amministrazioni e imprese. Poste Italiane si avvale di una rete integrata fisica e digitale che non ha eguali per capillarità, vicinanza e facilità d’uso. Ha trasformato i suoi asset logistici e la sua rete di prossimità per rispondere con successo ai cambiamenti globali, ha sviluppato i servizi digitali di pagamento e comunicazione, conservando il suo ruolo di tutore del risparmio degli italiani».

L'impegno di Poste Italiane a Venezia

Nel corso di centosessant'anni di storia, grazie alla sua infrastruttura capillare, Poste Italiane ha messo in rete l’Italia intera dalle grandi città ai piccoli comuni, ai borghi montani e isole. Ad oggi, è presente in maniera capillare nella provincia di Venezia, con 127 uffici postali (dei quali 8 nei piccoli comuni), 20 centri di distribuzione e 97 sportelli per i prelievi di contanti. Fondamentale l'apporto di Poste Italiane anche nell'intero periodo Covid: solo nel Veneto, infatti, sono state consegnate oltre 3 milioni di dosi di vaccino e quasi 43 milioni di mascherine negli istituti scolastici. Sul fronte occupazionale, in provincia si contano 2.046 dipendenti, il 55% dei quali donne. Tra 2020 e 2021 sono state 710 le nuove assunzioni, e ne sono previste altre 74 nel corso del primo quadrimestre dell'anno in corso.