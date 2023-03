Poste Italiane, ecco i consigli per difendersi dalle truffe online | VIDEO

Nel 2022 gli specialisti in prevenzione frodi di Poste Italiane hanno gestito oltre 1 milione di segnalazioni, sventando tentativi di frode per circa 50 milioni di euro

Poste Italiane ha inaugurato a Roma un nuovo Centro di Prevenzione Frodi, moderno e altamente tecnologico, che conferma la grande attenzione dell’azienda per i suoi 35 milioni di clienti in tema di sicurezza digitale e finanziaria. La nuova ‘control room’ è stata fortemente voluta dai vertici aziendali: la presidente Maria Bianca Farina, l’Ad Matteo Del Fante e il condirettore generale Giuseppe Lasco, presenti all’inaugurazione. Il Centro consentirà di vigilare, 24 ore su 24, sulle transazioni effettuate con carte di pagamento, in ambito e-commerce e nel ramo assicurativo di Poste Vita, sia online che nei 127 uffici postali della provincia di Venezia.

Sono oltre cento gli specialisti impiegati, con una lunga esperienza nel campo della cyber security, insieme a giovani neolaureati selezionati dalle migliori università. Il Centro adotta le tecnologie più avanzate nell’attività di Fraud Management e Fraud Intelligence per elevare ulteriormente il livello di sicurezza delle attività finanziarie del Gruppo e potenziare gli strumenti di tutela a beneficio dei cittadini contro gli illeciti e le frodi.

Nel 2022 gli specialisti in prevenzione frodi di Poste Italiane hanno gestito oltre 1 milione di segnalazioni, sventando tentativi di frode per circa 50 milioni di euro. Nel segmento delle carte di pagamento, in particolare, l’azione di prevenzione ha permesso di diminuire del 50% l’incidenza degli eventi fraudolenti ai danni di clienti di Poste Italiane, pari allo 0.0015% del totale, in controtendenza rispetto all’aumento del 90% registrato nello stesso periodo a livello mondiale. Per quanto riguarda i controlli sulle attività di Poste Vita, nei primi mesi del 2023, il Centro di prevenzione ha trattato con successo 6.200 casi, sventando frodi per valori ingenti. Ogni anno, Poste Italiane gestisce circa 2 miliardi e mezzo di transazioni, per un valore di circa 200 miliardi di euro. Con oltre 5 milioni di Pos fisici e virtuali, l’azienda detiene circa il 10% del mercato italiano dell’acquiring, legato ai pagamenti effettuati con carte di credito e di debito.

Ma per difendersi dalle truffe online è fondamentale anche l’arma della prevenzione consapevole e i cittadini della provincia di Venezia potranno seguire alcune semplici regole per evitare spiacevoli sorprese quando utilizzano il proprio conto online. Molti consigli sono presenti nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it, che ospita diversi video che spiegano fenomeni come lo smishing, il phishing e il vishing. Come di consueto, anche il personale degli uffici postali è a disposizione dei cittadini per fornire i suggerimenti necessari. Ecco le raccomandazioni principali.