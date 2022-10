In Veneto la prima tappa del progetto di educazione postale

È previsto per mercoledì 5 ottobre, alle 15.30, il primo webinar di educazione postale sottotitolato in Lis, lingua italiane dei segni. L’evento è organizzato da Poste Italiane per i residenti in Veneto ed in tutto il Nord Est: l'obiettivo è favorire la consapevolezza e la conoscenza di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali l’evoluzione dei servizi di recapito e la “rivoluzione” tecnologica e digitale ad essa collegata.

La crescita esponenziale dell’e-commerce ha portato con sé nuove sfide che la logistica ha raccolto, avviando nuovi modelli di commercio, nuovi formati di negozi di prossimità e città più intelligenti e sostenibili. Per questo motivo Poste Italiane, consapevole del proprio ruolo sociale e della propria missione, per continuare a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini e per garantire la presenza capillare su tutto il territorio, ha ritenuto opportuno avviare una serie di iniziative didattiche.

Partendo quindi da una panoramica sull'attuale contesto e sulle evoluzioni legate al mondo della logistica e del recapito, nelle lezioni della durata di circa 60 minuti verranno affrontate tematiche di stretta attualità e dal forte impatto socio-economico che hanno l’obiettivo di fornire spunti di analisi ed informazioni utili a cogliere le opportunità generate dall’evoluzione tecnologica applicata all’ambito della logistica. Sono previsti in particolare dei focus sulla gestione e sul ritiro dei pacchi, che riguardano soluzioni paperless, ripianificazione e flessibilità della consegna, logistica urbana.

I cittadini della regione Veneto potranno partecipare alle sessioni didattiche tramite il link https://posteventi.com/webinars/educazionerecapito/sel?slot=C.

Postaonline, per spedire lettere e telegrammi da smartphone

Proprio nell'ambito della digitalizzazione dei servizi, Poste italiane di recente ha messo a punto un servizio comodo, conveniente e green per spedire raccomandate, lettere e telegrammi direttamente dal proprio pc o smartphone. Attivo 24 ore su 24, Postaonline consente di spedire in Italia e all’estero le proprie comunicazioni in formato digitale anche con invii multipli (massimo 200) in modo semplice e intuitivo.

Per le raccomandate e le lettere è possibile scegliere tra bianco e nero e colore, fronte e retro o solamente fronte. Poste Italiane si occupa della stampa, dell’imbustamento e della consegna al destinatario. Per utilizzare Postaonline è sufficiente effettuare la registrazione, eseguire l’accesso dal sito Poste.it (link https://www.poste.it/gamma/spedisci-online.html) o dall'app Ufficio Postale, scrivere online la propria raccomandata, lettera o telegramma, inserire l'indirizzo del destinatario e procedere al pagamento in modo sicuro con carta di credito (circuiti VISA e Mastercard), Postepay o con Conto BancoPosta.

A disposizione dei clienti anche una serie di servizi aggiuntivi: Archivio, per tenere traccia per 6 anni di tutti i dati delle spedizioni effettuate, Rubrica Online, per memorizzare gli indirizzi dei destinatari utilizzati più frequentemente con una funzione di verifica automatica della completezza e esattezza di indirizzo e CAP e Invii Multipli, per inviare la stessa comunicazione a più destinatari con una sola operazione.

Poste Italiane conferma l’attenzione alle politiche di sostenibilità ambientale attraverso l’uso di carta certificata FSC (Forest Stewardship Council), e di cellulosa trasparente per le finestre delle buste delle raccomandate e delle lettere, permettendo il riciclo completo dell’intera spedizione e riducendo fortemente l’impronta ambientale. Per qualsiasi informazione e per conoscere i costi dei servizi Postaonline è possibile consultare il sito Poste.it (link a https://www.poste.it/gamma/spedisci-online.html).