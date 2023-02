Un premio per le tesi migliori dell’università Iuav del 2022

Quest’anno il premio per le tesi migliori dell’università Iuav di Venezia si fa in tre: al tradizionale “Premio miglior tesi”, riservato alle lauree magistrali, e al premio Grenfellove Marco e Gloria onlus, destinato ai laureati magistrali di Architettura e Pianificazione, si aggiunge la borsa di studio in memoria di Eleonora Suglia, rivolto ai laureati triennali in Design della moda e arti multimediali. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 21 febbraio alle 10 nell’aula magna della sede dei Tolentini, dove studenti e studentesse premiati riceveranno gli attestati dal rettore Benno Albrecht.

Il premio Miglior tesi, giunto alla sua ottava edizione, valorizza l’eccellenza delle tesi di laurea magistrale in tutti gli ambiti tematici di Iuav: architettura, arti visive, design, moda, pianificazione, teatro e arti performative. Una commissione di esperti esterni ha individuato i vincitori per ogni filiera all’interno di una selezione di 33 tesi di laurea segnalate dai coordinatori dei corsi di studio.

Per l’area architettura ha vinto la tesi del padovano Marco Comunian, dedicata ai nuovi materiali per l’architettura moderna in tempi di autarchia, apprezzata in particolare per la completezza tecnica e storica dell’analisi. La tesi di Filippo Perfetti, riminese, prima nel settore delle arti visive, indaga con taglio iconologico il tema delle fiammelle ermetiche nelle opere d’arte a Firenze nell’ultimo Quattrocento, a partire dalla Primavera di Botticelli. Nel campo del Design si è distinta la tesi di Anna Faoro, nata a Motta di Livenza (Treviso), che ha per oggetto la progettazione di un dispositivo agricolo intelligente per gestire e ottimizzare la produzione di uva da vino nel campo della viticoltura 4.0. Anna Colonna, nativa di Bari, ha vinto nel settore Moda con una tesi dedicata alla progettazione circolare nella moda, che indaga lo scarto di produzione post-industriale nella manifattura di moda in Italia, inteso come input creativo in grado di generare nuove dinamiche e relazioni tra designer e aziende di produzione. La tesi vincitrice per il settore pianificazione, della trevigiana Clarissa Attombri, è focalizzata sui servizi ecosistemici per la pianificazione dell’adattamento climatico, con un caso studio sui servizi di regolazione della temperatura e delle inondazioni a Shanghai. Nell’ambito del teatro e delle arti performative, ha vinto Ginevra Ghiaroni, milanese, con una tesi che illustra un progetto performativo e collettivo ispirato al romanzo Palomar di Italo Calvino, mettendo al centro l’analisi dell’osservatore e dell’osservazione nel contemporaneo.

Il premio Grenfellove

Il premio Grenfellove è stato istituito nel 2019 per volontà della famiglia Gottardi per mantenere viva la memoria di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, tragicamente scomparsi a Londra nell’incendio della Grenfell Tower. Con il premio di tesi, la Fondazione Grenfellove Marco e Gloria Onlus rende disponibili annualmente tre borse di studio (del valore di tremila euro ciascuna) per tesi di laurea magistrale nelle filiere di architettura e pianificazione che privilegino i temi della tutela del territorio, dell’ambiente e della sicurezza degli edifici. Hanno vinto questa edizione del premio Grenfellove la mestrina Valentina Morgante con la tesi In duplici INSULA, Melissa Costa, di San Benedetto del Tronto, con la tesi Room(S) e Clarissa Attombri, che con la tesi servizi ecosistemici per la pianificazione dell’adattamento climatico si è aggiudicata anche il premio miglior tesi per il settore pianificazione.

Premio annuale “Eleonora Suglia” per la modellistica creativa nel design di moda

La vincitrice della prima edizione del premio annuale “Eleonora Suglia” per la modellistica creativa nel design di moda è Elisa Bolzonello, neolaureata alla triennale Iuav in design della moda, che grazie a questa prestigiosa borsa potrà proseguire i suoi studi alla magistrale in moda dell’ateneo veneziano. La commissione della prima edizione, composta dai docenti Iuav Maria Luisa Frisa, Anthony Knight, Gabriele Monti e dai rappresentanti della famiglia Alessandra Brustolon, Ben Schapira, Franca Bertagnolli, Giulia De Carli, ha scelto il progetto di Elisa Bolzonello che,­ si legge nella motivazione, «si è distinta per una buona maturità acquisita nel corso del suo percorso di studi triennale in design della moda, dimostrando di saper unire alla sperimentazione nel design e nella modellistica una particolare attenzione alla dimensione culturale e politica dei corpi che sono centro della sua poetica progettuale».