L'università di Padova istituisce un premio in memoria di Giulia Cecchettin

L’università di Padova ha istituito un premio intitolato a Giulia Cecchettin, uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta: si tratta di incentivi pensati per sostenere economicamente le studentesse più meritevoli, specialmente nelle facoltà Stem (science, technology, engineering and mathematics). Giulia è morta pochi giorni prima di laurearsi in ingegneria biomedica e il 2 febbraio è in programma la cerimonia che le attribuirà la laurea postuma.

Gli incentivi saranno così suddivisi: dieci premi di laurea, del valore di mille euro ciascuno, riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea in ingegneria biomedica negli anni accademici 2023/24 e 2024/25 (tra i criteri di valutazione ci saranno la media ponderata dei voti dell’intero percorso di studi e il voto finale); e cinque (o più) esoneri, o esoneri parziali, dalle spese di immatricolazione, fino a un importo massimo di mille euro ciascuno, riservati alle studentesse meritevoli e attribuiti attraverso lo scorrimento della graduatoria “incentivi lauree scientifiche” stilata dall’università di Padova per l’anno accademico 2023/24 o 2024/25.

L’iniziativa, finanziata dal ministero delle imprese con risorse del Pnrr attraverso il programma “imprenditoria femminile”, nasce dalla collaborazione tra UniPd e Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo. L'obiettivo, spiegano gli enti, è «rafforzare le competenze delle donne per fare impresa e produrre innovazione».