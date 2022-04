La Pro Loco Mirano premiata alla Festa di San Marco. Lunedì 25 aprile a ricevere il prestigioso premio rappresentando tutta l’associazione miranese c’era il presidente Roberto Gallorini accompagnato dalla sindaca Maria Rosa Pavanello. Con questo riconoscimento la Città di Venezia celebra i cittadini e gli enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città Metropolitana con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico.

«È stato scelto dunque di premiare la nostra Pro Loco, attiva dal 1983, per la sua capacità nell’organizzazione eventi di grande richiamo, valore culturale e capacità di promozione del territorio in chiave turistica, dalla Fiera di San Matteo alla Festa del Radicchio, dal Zogo de l’Oca alla festa di Fiori a Mirano. Quest’ultima si è tenuta a Mirano proprio il 25 aprile: non poteva dunque esserci giornata migliore per celebrare la Pro Loco se non quella in cui Mirano si veste di fiori e si riempie di visitatori per uno dei suoi eventi più apprezzati, la manifestazione dedicata alla floricoltura e al giardinaggio più importante e antica del veneziano, giunta alla sua 42esima edizione - commenta Pavanello - La città di Mirano e l’amministrazione comunale – continua la sindaca – colgono l’occasione di questo riconoscimento per ringraziare ancora una volta la Pro Loco, il suo presidente e i suoi volontari per lo straordinario lavoro di promozione della città, delle sue bellezze e delle sua attrattive, per l’impegno e la competenza con cui l’associazione, nei suoi trentanove anni di storia, ha reso possibile eventi di grandissimo richiamo e reso noto il nome di Mirano in Italia e oltre i confini nazionali».