Arte e impresa: premiato dalla città di Noale Paolino Libralato

Paolino Libralato, scenografo e maestro d’arte effimera, è stato premiato venerdì 11 novembre, in Camera di Commercio a Treviso, su proposta dell'Assessorato alla Cultura della Città di Noale.

Nella sua quasi quarantennale attività di artista-artigiano ha realizzato enormi fondali per gli spettacoli dei maggiori teatri italiani e del mondo (dal Teatro alla Scala di Milano all’Opéra di Parigi...). Dopo gli studi all’Accademia di Venezia, s’innamora della pittura del Canaletto da cui impara la minuzia del dettaglio. Oggi è uno dei pochi pittori di scena ancora in attività in Italia.

Paolino, nasce a Noale nel 1958. Nel 1978 si diploma decorazione pittorica all’ Istituto Statale d’Arte di Venezia e dal 1981 frequenta il corso di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti, diplomandosi nel 1984. Nel 1982 entrando come allievo in un laboratorio, apprende, del Maestro Gianni Bellini e dal Proff. Ranchetti “Scenografi Scaligeri” le prime tecniche pittoriche/scenografiche. La collaborazione con questo importante laboratorio proseguirà negli anni successivi, sino al 1988. Dal “88 al “90, presenta la propria opera come libero professionista “scenografo/pittore”, in diversi atelier a Treviso, Trieste, Verona, Novi Ligure, Firenze, Roma. Forte delle esperienze e delle competenze acquisite, nel 1990 apre la sua “Bottega” a Treviso. Tecnica e sensibilità artistica lo portano subito a realizzare scenografie, per teatri italiani e internazionali, dando un nuovo valore al “fare pittura di scena”. A riconoscimento dell’eccellenza e della maestria del lavoro svolto, nel 2016 gli viene riconosciuto, dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’arte, tra i migliori maestri d’arte italiani, riconoscimento condiviso con i maestri Dante Ferretti, Franca Squarciapino e Angelo Sala. Oggi anche il riconoscimento a Paolino Imprenditore ed Artista da parte della Camera di Commercio.

Presenti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale la Vice Sindaco Alessandra Dini e l'Assessore alla Cultura Annamaria Tosatto. «Con questo riconoscimento – evidenzia l’Assessore Tosatto - si è voluto ringraziare ufficialmente e riconoscere i meriti di un'importante personalità del mondo della cultura italiana, un nostro illustre Concittadino, un artista, ma anche un imprenditore, conosciuto in tutto il mondo».