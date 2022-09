Regata Storica, premi collaterali agli atleti vincitori

Nuove premiazioni per gli atleti che si sono classificati alla Regata storica 2022, svoltasi lo scorso 4 settembre. Oltre a quelli ufficiali in denaro, infatti, vengono raccolti altri riconoscimenti che vanno ad incrementare il monte premi dei vogatori. A occuparsene è Vela spa, società del Gruppo Avm che promuove il marketing della città di Venezia per conto dell’amministrazione.

Le prime quattro classificate alla regata delle donne su mascarete a due remi - Valentina Tosi e Giorgia Ragazzi, Magda Tagliapietra e Romina Catanzaro, Silvia Bon e Chiara Curto, Luisella Schiavon e Anna Mao - hanno ricevuto dal Fondaco dei Tedeschi prodotti di bellezza del reparto beauty, consegnati in shopper con pouch realizzati appositamente in materiale riciclato in collaborazione con Rio Terà dei Pensieri. «Il Fondaco - ha dichiarato la direttrice vendite - è felice di rinnovare per la sesta edizione la collaborazione con la Regata: un omaggio alla città che ci ospita e che è sempre fonte di ispirazione e di nuovi spunti per il nostro lavoro».

Alla premiazione era presente anche il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, che ha espresso la sua soddisfazione nel rilevare il crescente impegno delle donne in questa disciplina, finalmente riconosciuto anche in termini di parità di premi rispetto agli uomini. «Gli equipaggi femminili - ha sottolineato - hanno anche inaugurato ufficialmente con la Regata Storica la nuova muta di mascarete che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare quest’anno, integrando il parco barche a disposizione». Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa, ha ringraziato il Fondaco dei Tedeschi per l’accoglienza e il rinnovato supporto che viene tradizionalmente riservato alle campionesse del remo e che arricchisce il monte premi complessivo della manifestazione.

Non solo: le due atlete vincitrici della regata delle donne, Giorgia Ragazzi e Valentina Tosi, hanno ricevuto due orologi e due collane del brand Chiara Ferragni offerti da Callegaro Gioielli presso lo store di viale Garibaldi, a Mestre. I premi sono stati consegnati dal titolare Luciano Callegaro e dalla figlia Camilla. Sempre a Mestre, è stata poi la volta dell’intera categoria dei giovanissimi su pupparini a due remi, che ha ricevuto da A&O Hostels 20 voucher per l’ospitalità di due notti per due persone da utilizzare in una delle loro strutture in Europa. A consegnare i voucher il sales manager Italy and Spain, Francesco Falcon.