Le eccellenze della sostenibilità in mare premiate a Venezia

Un riconoscimento per le persone e le associazioni impegnate in azioni di tutela dell'ambiente marittimo. Sabato sera, nell'ambito del Salone nautico in svolgimento all'Arsenale, si è tenuta la cerimonia del premio "Venezia per il mare" di Assonautica. Lo hanno ricevuto cinque personalità che si sono distinte, in modi diversi, attraverso iniziative di difesa e valorizzazione del mare e della cultura marittima.

Tra loro Piero Mescalchin, che da 50 anni si spende a favore dell'area di tutela biologica delle tegnùe di Chioggia. Ha contribuito, con oltre 2000 immersioni, a documentare questi ambienti marini con video e foto, producendo libri e filmati per le scuole e per il pubblico. Il suo lavoro di divulgazione, come gli è stato riconosciuto da Assonautica, ha avuto un impatto significativo sulla comunità scientifica e sulla salvaguardia ambientale.

L'organizzazione pesca fasolari è stata premiata «per aver creato un sistema di pesca sostenibile e di eccellenza». Grazie alla programmazione del quantitativo da pescare, questa cooperativa riesce a preservare gli stock ittici, garantire il profitto economico delle 85 barche della sua flotta e ridurre sprechi ed emissioni nocive. Le barche pescano solo il necessario, già venduto in anticipo, promuovendo una filiera alimentare virtuosa e rispettosa dell'ambiente.

Al professor Carlo Beltrame il riconoscimento per il suo contributo trentennale alla ricerca e tutela del patrimonio archeologico marittimo: come docente e ricercatore, ha lavorato al prelievo, allo studio e alla conservazione dei reperti, arricchendo le collezioni museali e pubblicando numerosi articoli e monografie. Juri Tiozzo Canarin è stato premiato per la sua dedizione nell'attività dello sport motonautico, promuovendo «valori di solidarietà e sana competizione» tra i giovani. Infine, premio a Nino Gobbetti per il suo lavoro nella raccolta dei rifiuti spiaggiato con l'iniziativa "plastic free".

Diverse personalità hanno partecipato alla serata di gala: tra gli altri il questore Gaetano Bonaccorso con i comandanti Giovanni Salerno (guardia di finanza) e Nicola Conforti (carabinieri), e per il Comune gli assessori Sebastiano Costalonga e Simone Venturini, oltre al direttore del Salone nautico Fabrizio D’Oria. Presente anche Gianni Moretto Boscolo, consigliere della Camera di commercio Venezia-Rovigo. A fare gli onori di casa Marino Masiero, presidente di Assonautica Venezia: «Venezia rappresenta un simbolo di connessione tra l'uomo e il mare - ha detto -. Oggi, più che mai, abbiamo il dovere di preservare e valorizzare questo patrimonio. La transizione energetica e la sostenibilità sono temi imprescindibili per il futuro della nautica. Il cambiamento climatico e l'inquinamento sono sfide da affrontare attraverso l'impiego di tecnologie verdi, come i motori elettrici e a idrogeno, e l'uso di materiali ecosostenibili per la costruzione delle imbarcazioni. La nostra missione è quella di promuovere e sostenere questa transizione, incentivando la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che rendano le nostre acque più pulite e le nostre attività più rispettose dell'ambiente».

Gli fa eco Giovanni Acampora, presidente Assonautica nazionale: «Dobbiamo lavorare insieme - istituzioni, imprese e comunità - per creare un futuro sostenibile per la nostra amata laguna e per tutti i mari italiani. Continuiamo a navigare verso un domani più verde e più sostenibile per la nautica del nostro Paese, con la consapevolezza che ogni passo avanti è un contributo prezioso per la salvaguardia dei nostri mari e del pianeta».

Nel video: Marino Masiero, presidente di Assonautica Venezia