Azienda premia i dipendenti con un bonus di 500 euro per l'impegno contro il Covid

«Volevamo ringraziarci per l’impegno avuto in questi difficili mesi e per quello che continuerete a fare fino alla fine del 2020. Troverete nella retribuzione di ottobre un premio». Inizia così la lettera che Augusto e Fabrizio Tosatto, titolari delle aziende «Scatolificio Idealkart» e «Ondulati Nord Est» di Meolo, hanno voluto far arrivare ai loro 130 dipendenti in questo duro anno, con l’obiettivo di ringraziarli per il continuo impegno dimostrato nello svolgimento della propria mansione all’interno dell’azienda. Per il senso civico e morale dimostrato in questi mesi, nonostante la continua richiesta di adattamento alle nuove disposizioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ciascun dipendente potrà usufruire di un premio welfare di 500 euro disponibile dal mese di ottobre. «Gratificare i nostri collaboratori che garantiscono ogni giorno la qualità del prodotto che offriamo rimane un dei punti fondamentali sui quali si base la filosofia delle ns aziende che garantiscono il lavoro a molte famiglie del territorio, anche in periodi difficili come questo», spiegano Augusto e Fabrizio Tosatto. Le aziende negli ultimi mesi sono riuscite a recuperare i volumi e la redditività, ridotti con il primo lockdown, riuscendo da luglio ad aumentare la produttività incrementando a tre turni di lavoro. Dopo le vacanze estive avevano già provveduto alla serenità del rientro “regalando” i test sierologici Covid.