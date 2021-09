Premio Campiello: la "vera da pozzo" è di Giulia Caminito

La seconda finalista, Carmen Pellegrino, presenta il suo romanzo "La felicità degli altri", spiegando il concetto di "ombra" che è "leit motiv" del suo libro. «È il sinonimo delle nostre paure. - ha detto - Mi interessa raccontare le storie che scelgo di scrivere e chi e come resta nell'ombra. Alle volte sono luoghi, come quelli abbandonati che sono la mia passione, ed è ciò che resta ai margini. In questo romanzo sono però le persone a rimanere nascoste, quegli individui che si abituano a non essere visti.

Pellegrino ha spiegato che «mi ci sono voluti degli anni per scriverlo, per trovare e usare le parole giuste. Alle volte ho preferito silenzio e spazi bianchi tra i paragrafi: in quel non detto si sente il mormorio della vita».