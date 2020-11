Premio delle arti Premio della cultura: riconoscimento al veneziano Mattia Carlin

Andrà a Mattia Carlin, veneziano vicepresidente dell'Unione dei consoli onorari in Italia (Ucoi), il Premio cultura dell'edizione 2020 del Premio delle Arti Premio della Cultura: fondato a Milano nel 1988, il premio si è affermato negli anni come istituzione di vasto respiro culturale, capace di indicare e campionare al pubblico internazionale nomi di artisti, intellettuali e professionisti di grande professionalità e competenza nelle rispettive discipline: non solo figure di chiara fama nell’ambito delle arti, ma anche giovani eccellenze che si aprono a un futuro ricco di speranze.

Carlin, il cui ufficio ha sede al Circolo degli Affari Esteri, è personalità nota per la sua attività di dialogo tra il mondo italiano e le diverse realtà internazionali, in particolare il Giappone. Vince il premio grazie alla sua capacità di «irradiare e spaziare sul mondo globale e sui mille volti della contemporaneità», oltre che per l’attenzione e la collaborazione prestata a prestigiosi eventi culturali.

La giuria internazionale che ha selezionato la rosa dei vincitori è composta da sei giurati e presieduta dallo storico dell’arte moderna e contemporanea Carlo Franza. La cerimonia di consegna, non essendo agibile il Salone del Circolo della Stampa di Milano, è ospitata da Artestudio 26-MI, nel rispetto delle norme anti Covid: si terrà sabato 5 dicembre, alle 17. Durante l'evento il professor Franza terrà una lectio magistralis sul tema “Il Primato dell’Arte”.

