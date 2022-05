Premio festa di San Marco - Adam

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Con grande piacere comunichiamo di aver ricevuto, in data 25 Aprile 2022, il Premio della Festa di San Marco per le eccellenze veneziane e metropolitane, organizzato dal Comune di Venezia. Con questo comunicato vogliamo ringraziare tutte le persone che dal 2006 hanno contribuito, a diverso titolo, a far nascere e crescere questa realtà, credendo nell'importanza del lavoro di sensibilizzazione e prevenzione nel campo dei disturbi alimentari. Il lavoro di tutti ha permesso di creare un ponte, diffondere e promuovere preziosi messaggi di cura. Noi continuiamo, con costante interesse e passione, soddisfatti/e del riconoscimento e dell'attenzione sempre più crescente ai disturbi alimentari e alla loro prevenzione. Il Direttivo