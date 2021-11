Premio Gervino città di Portogruaro: riconoscimento a chi ha lottato contro il covid

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Un riconoscimento a tutti coloro che hanno operato nelle strutture sanitarie del portogruarese per combattere il Covid. È questo il senso dell’edizione straordinaria del Premio Gervino Città di Portogruaro. Il riconoscimento è stato istituito dal Comune ed è rivolto ai cittadini, ma anche alle realtà collettive locali che danno lustro alla città attraverso la loro professionalità e le loro opere.

Viene assegnato ogni tre anni ma, considerando le richieste di molte associazioni socio-culturali del territorio che chiedevano di premiare coloro che lavorano e hanno lavorato in prima linea contro il Covid-19, l’amministrazione ha scelto di istituire un’edizione speciale. Hanno ricevuto il Premio il personale sanitario della Ulss4, insieme a quello dei servizi di cura della persona, compresi quelli domiciliari, oltre a Polins (Punto vaccinale Portogruaro) che si occupa dell’erogazione di vaccini.

Il medesimo riconoscimento è stato consegnato alla scuola infermieristica di Portogruaro e a IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon oltre che alla Euro&Promos, società che ha garantito i servizi di sanificazione e pulizia all’interno del nosocomio cittadino. Premiate per l’impegno socio-sanitario al servizio di volontariato svolto per la città anche la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile di Portogruaro.

Particolarmente significativa la testimonianza dal palco di Fatime Kura e Cinzia Vignando, collaboratrici di Euro&Promos. Hanno raccontato l’esperienza in prima linea e di come il loro lavoro, si sono definitive professioniste dell’invisibile, sia stato importante dal punto di vista della sicurezza e fruibilità dell’ospedale. Il premio alle due donne è di fatto un riconoscimento a tutte le migliaia di operatori e operatrici del comparto delle pulizie e delle sanificazioni che da quando è scoppiata la pandemia hanno dato un contributo fondamentale in termini di servizi.