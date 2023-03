Sabrina Zuccato vince il premio Goattin dell'Ordine dei giornalisti

È Sabrina Zuccato, giornalista e videoreporter di VeneziaToday, la vincitrice dell'edizione 2023 del premio Goattin. Il concorso, bandito dall'Ordine dei giornalisti del Veneto, favorisce la nascita di nuovi progetti di carattere giornalistico ed editoriale, assegnando un contributo economico per la loro realizzazione.

Il progetto presentato si intitola "Le streghe di Nagyrev" e consiste in un reportage, in forma di pubblicazione e documentario audiovisivo, sulla singolare vicenda di cronaca nera e giudiziaria relativa alla serie di omicidi avvenuti nel territorio rurale ungherese a cavallo delle due Guerre Mondiali. La proposta ha convinto la giuria, che l'ha selezionata tra le idee pervenute dai vari candidati e l'ha premiata nel corso dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio, svoltasi il 24 marzo a Mestre alla presenza del presidente dell'Ordine veneto Giuliano Gargano.

Il premio nasce su iniziativa della famiglia Goattin come omaggio a Massimiliano Goattin, veneziano scomparso a soli 25 anni mentre era avviato con passione ad una promettente attività giornalistica ed editoriale. Giunto alla sedicesima edizione, è riservato a tutti i giornalisti iscritti all'Ordine del Veneto che non abbiano ancora compiuto 35 anni. Nel corso della seduta del 24 marzo, inoltre, sono stati assegnati riconoscimenti a Maria Luisa Vincenzoni (premio alla carriera), Giovanna Girardi ed Elia Cavarzan (premio "Claudia Basso") e Martina Mazzaro (premio "Pino Amadori").