Un premio a Mazzino Bogi, ingegnere centenario ancora attivo

Oggi a Mestre è stato premiato l'ingegnere di 100 anni Mazzino Bogi, il più longevo del territorio metropolitano di Venezia e tra i più anziani d'Italia. Il riconoscimento è stato consegnato dall'Ordine Ingegneri Venezia.

L'ingegner Bogi abita a Mestre e rappresenta un caso più unico che raro nel panorama professionale italiano e internazionale. Fino al 2020, all'età di 97 anni, è stato direttore di Udicer Nautitest (con sedi a Fiesso d'Artico e Padova di cui oggi è presidente onorario) dove firmava le certificazioni per la marcatura CE di unità da diporto e componenti conformi alla direttiva 2013/53/UE. Già vice presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Tecnica Navale è stato direttore di Acnil Venezia fino al 1978. Dopo la “pensione”, ancora oggi gli vengono chieste consulenze. Ha appena concluso tre libri sulla “Via della seta”, “Pompa di calore” e “Per una struttura unificata di analisi del porto di Venezia”. Premiato anche l'ingegner Davide Rossato, 25 anni di Spinea, il più giovane dei 2.391 ingegneri veneziani, esperto di informatica nel Cloud engineer. «Proiettando il proprio sguardo al domani, non si dimentica di omaggiare e celebrare la propria storia che ben s’incarna nella dedizione, nella passione e nella voglia di fare dell’ingegner Mazzino Bogi - ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -; la sua lunga carriera risulterà a lungo fonte d’ispirazione per i più giovani e, soprattutto, per i ragazzi che decideranno d’intraprendere questa professione».