Un premio ai figli dei carabinieri per il merito scolastico

Si è svolta nella sede dei carabinieri di San Donà la consegna del premio dedicato all'Appuntato Benito Ippoliti, giunto alla 6^ edizione. Si tratta di una borsa di studio destinata a ragazzi meritevoli, voluta dalla famiglia Ippoliti in memoria del carabiniere che fu in servizio, proprio a San Donà, dal 1960 al 1978. Alla piccola cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Cereser, il comandante provinciale Mosè De Luchi e i membri della famiglia Ippoliti: la vedova Vanna, 93enne, e il figlio Francesco, generale in congedo dell’Esercito.

Il premio è nato per testimoniare la forte connessione e l’affetto della famiglia Ippoliti sia per l’Arma, sia per la città dove l'appuntato Benito ha vissuto e prestato servizio. A beneficiarne sono i figli dei carabinieri in forza alla compagnia sandonatese che frequentano la scuola media e che nell'anno precedente si sono distinti o impegnati negli studi. L'intento è incentivare il proseguimento della carriera scolastica.

L’augurio, comune a tutti i figli dei militari, è quello che il premio possa trasmettere loro ideali come l’onestà, il senso civico, lo spirito di corpo e l’etica della responsabilità. Il sindaco Cereser ha sottolineato come i giovani siano le colonne del futuro della società e come sia importante la conoscenza e la cultura tout court. Medesimo auspicio, con le congratulazioni ai vincitori della borsa di studio, è stato formulato dal comandante provinciale De Luchi.

Il premio è stato assegnato a Silvia Brasi, figlia del capitano Daniele, a Nicolò Pagano, figlio del luogotenente Andrea, e a Margherita Bars, figlia del brigadiere capo Alessandro.