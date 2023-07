Loto Cossovel è la vincitrice del 32esimo Premio “Tonino Nassuato” di Noale

È Loto Cossovel la vincitrice della 32esima edizione del Premio “Tonino Nassuato” di Noale. La giovane studentessa, infatti, si è aggiudicata l'ambito riconoscimento letterario sorprendendo il pubblico e la giuria con il suo racconto ispirato a una citazione di Paolo Coelho.

I concorrenti del premio, infatti, si sono trovati di fronte ad una prova impegnativa: scrivere un testo narrativo in prima persona partendo da una citazione dello scrittore brasiliano sul tema della libertà. E Loto Cossovel si è immedesimata nella figura di un giovane militante comunista, Giacomo, che, deciso a resistere al fascismo, finisce in carcere fino al ’43, per poi riassaporare la libertà con la Liberazione.

“Era una giornata calda, di quel caldo umido e penetrante che risucchia l’energia dai muscoli, che strappa la forza dalle ossa. Il cielo era coperto da nuvole nere e gravide d’acqua che, invece di levarsi maestose e onnipotenti come prima di un temporale, apparivano stranamente fuori posto, senza un senso e quasi impacciate in quell’aria densa e stagnante...”. Umberto Eco? No! Loto Cossovel, la studentessa di Noale che ha vinto, con queste parole, la 32^ edizione del Premio “Tonino Nassuato”. Un tema, il suo, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente in sala San Giorgio, oltre al sindaco Patrizia Andreotti, al presidente del premio Annamaria Tosatto, al vicario parrocchiale don Nicola Stocco e alla vicaria dell’Istituto comprensivo Rita Della Pietà.

“Penso che manca poco alla fine del fascismo, e che è anche merito mio. Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto, porto su di me le cicatrici come fossero medaglie; so che la libertà ha un prezzo alto, alto quanto quello della schiavitù” sono le ultime righe del racconto vincitore del Premio Nassuato, in cui la giovanissima autrice riprende le parole della citazione di Coelho. Una prova di grande proprietà linguistica e di straordinaria maturità. La studentessa ha ricevuto una borsa di studio del valore di 600,00 euro.

La commissione ha premiato anche il componimento di Sofia Barel, che ha invece dato voce ad un giovane sudafricano che racconta il riscatto dal duro lavoro in miniera.