Premiati gli uffici postali veneziani

Un importante riconoscimento è arrivato per la filiale di Poste Italiane di Venezia (che raccoglie i 127 uffici postali della provincia) durante il recente incontro celebrativo “Champions Raccolta”.

Nell’occasione sono state premiate le filiali italiane che nel 2023 si sono distinte per i risultati di eccellenza nel collocamento di prodotti di investimento. In particolare gli uffici postali veneziani hanno raggiunto e superato gli obiettivi assegnati, grazie al lavoro e all’impegno di tutti. «La crescita che continuiamo a registrare anche quest’anno conferma la preferenza che sempre più clienti accordano a Poste Italiane, società da sempre impegnata a sostegno dello sviluppo del Paese», commenta il responsabile degli uffici postali veneziani Antonio Ruvo. In provincia di Venezia sono 305mila i libretti di risparmio attivi e quasi 400mila i buoni fruttiferi postali sottoscritti dai risparmiatori.