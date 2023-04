Premio San Marco, Brugnaro: «Eccellenze che danno l'esempio ai giovani» | VIDEO

L'ex prefetto Vittorio Zappalorto, la conduttrice Mara Venier, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, il cantautore Pino Donaggio. Sono alcune delle personalità che nella giornata del 25 aprile hanno ricevuto il Premio San Marco, istituito dalla città di Venezia per celebrare le figure eccellenti del territorio.

Quella del 2023 è la quinta edizione della cerimonia, che si è svolta a Palazzo Ducale in una Sala del Maggior Consiglio gremita. Il Premio, secondo il sindaco Luigi Brugnaro, dimostra che «c'è una realtà viva, in tutto il territorio metropolitano. Raccontarci, capire ciò che succede, è importante per dare l'esempio, che vale molto di più delle parole». Dunque il Premio San Marco rappresenta «il meglio che possiamo offrire al Paese: concordia, unità, conciliazione».

L'elenco completo dei premiati