Torna il Premio San Marco, un riconoscimento ai cittadini meritevoli

Si svolgerà il 25 aprile, giorno del santo patrono della città, la quinta edizione del Premio San Marco, iniziativa che premia con un riconoscimento simbolico i cittadini che hanno portato prestigio alla città metropolitana: persone meritevoli che hanno ottenuto risultati nei campi delle scienze, delle arti, dell'industria e dell'artigianato, del lavoro, dello sport, della scuola, della sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

L'iniziativa è stata confermata con una delibera di giunta. «Un appuntamento ormai consolidato - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - che, in collaborazione con tutti i sindaci del territorio metropolitano, ci consentirà di dare lustro alle persone che silenziosamente si impegnano. Vorremmo che le loro storie diventassero un esempio positivo per tutta la collettività. L’impegno, il merito, il rimboccarsi le maniche, spesso senza chiedere nulla in cambio, saranno sempre elementi che questa amministrazione si impegnerà a valorizzare e a riconoscere».

La giunta ha approvato i criteri generali che saranno utilizzati dal comitato, appositamente costituito, per la premiazione delle “eccellenze veneziane”: i cittadini sono invitati a segnalare, attraverso un modulo che sarà disponibile dal 13 febbraio al 13 marzo nella home page del sito internet del Comune di Venezia, una persona, un gruppo, un’attività economica, un’associazione del territorio che si sono distinti nel corso dell'anno 2022.

Le candidature saranno vagliate dal comitato, che valuterà le proposte secondo criteri di merito, che terranno conto delle azioni e delle attività svolte, nel solco delle tradizioni, per il contributo fornito in termini sociali, culturali, sportivi e per la valorizzazione e il prestigio reso al territorio metropolitano.