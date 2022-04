I cinema di Venezia hanno un nuovo sistema per prenotare i biglietti online

Le sale di Circuito Cinema Venezia cambiano all’insegna dell’innovazione. Da ieri, 31 marzo, i tre cinema del centro storico, Rossini, Giorgione e Astra hanno un nuovo sistema di biglietteria per l’acquisto dei titoli di accesso.

Cinema di Venezia: i biglietti si comprano anche online

Gli utenti potranno acquistare i biglietti anche da smartphone e computer, all'indirizzo ccvenezia.18tickets.it, dove troveranno una pagina dedicata a Circuito Cinema Venezia, con l’indicazione delle singole sale e di tutta la programmazione settimanale, completa di schede, locandine, orari, costi dei biglietti. A completamento del servizio è prevista, entro qualche settimana, anche l’attivazione della app "18tickets" e la prenotazione del posto.

Al multisala Rossini, protagoniste del rinnovamento, sono anche le sedute, che dispongono di nuovi braccioli. «È un investimento sulla cultura - spiega la presidente della commissione Cultura, Giorgia Pea - una volontà forte di rendere sempre più funzionali i luoghi dedicati ai cittadini. Un sistema "smart" per continuare a rimanere al passo con le altre città italiane, per la qualità delle proiezioni e degli spazi che le ospitano».

Nello specifico sono stati investiti oltre 41 mila euro per i 4 nuovi server per proiezione cinematografica per le sale del Circuito Cinema, 46 mila per la fornitura del servizio di biglietteria elettronica e prevendita on line delle rassegne cinematografiche per 3 anni e 34 mila per la fornitura, l'installazione e la posa in opera dei nuovi braccioli delle poltrone al Rossini.