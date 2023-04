Poste, nuovo sistema di prenotazione del proprio turno

Nuova possibilità di prenotare il turno in 75 uffici postali di Venezia e provincia direttamente dal pc, tablet e smartphone.

Soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza, è sufficiente accedere al sito delle Poste o utilizzare le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”. Dopo aver individuato l’ufficio postale di interesse, basterà cliccare sul tasto “Prenota”, e, nella schermata successiva, scegliere se fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane oppure prenotare per le tradizionali operazioni di sportello.

In questo caso si potrà scegliere il servizio di interesse tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay e telefonia”, “RC Auto” e “SPID”. Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in ufficio postale oppure prenotare per un momento successivo. Verrà generato un QRCode che andrà “convalidato” all’arrivo avvicinandolo al lettore ottico del Gestore delle Attese presente in sala.