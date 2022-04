Turismo, Confesercenti: «Prenotazione come incentivo a turismo di qualità non come un obbligo»

«I dati delle presenze e degli arrivi delle ultime festività hanno consolidato le nostre previsioni sulla ripartenza turistica della nostra città. Siamo tornati ai numeri di flussi pre Covid, ma con un dato incoraggiante: il numero dei prenotanti era il doppio di quelli giornalieri. Questo è un segnale significativo che va nella direzione giusta sulla sostanza e la qualità turistica». Così Emiliano Biraku, vice presidente Confesecenti Metropolitana Venezia Rovigo e Chairperson del tavolo regionale sul Turismo Digitale, commenta i dati di questi giorni.

«Condividiamo la proposta dell’assessore Simone Venturini sul cominciare da subito con la prenotazione come strumento incentivante del turismo di qualità, e non come un obbligo. Siamo disponibili a partecipare al tavolo di lavoro e portare il nostro contributo sulla riorganizzazione dell’offerta turistica», aggiunge Biraku. Nel weekend pasquale sono arrivate a Venezia circa 120mila persone e questo ha comportato anche disagi sia nelle calli che nei trasporti. Il sindaco Luigi Brugnaro ha ribadito come «Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della città è la strada giusta da intraprendere, per una gestione più equilibrata del turismo».

Secondo Confesercenti, è necessario però prestare attenzione perchè «imporre un tetto massimo immediato comporterebbe la chiusura di almeno 1/3 delle attività economiche e posti di lavoro. Tutto questo avrebbe senso solo se si trattasse di un processo graduale, esattamente come lo è stato quello contrario che ha portato al moltiplicarsi delle stesse attività. Ad esempio, il nuovo regolamento anti paccottiglia è un modello lodevole che va in questa direzione. Comprendiamo i disagi della città e dei suoi residenti e non smetteremo mai di ringraziarli per la loro pazienza ed il loro supporto in questi giorni. Noi siamo in prima linea a lavorare da subito per delle soluzioni che possano migliorare la qualità di vita di chi vive in centro storico».

Per Confesercenti occorre analizzare i principali “attrattori” turistici, fra cui anche il territorio calpestatile di alcune aree a forte valenza turistica, e di valutare quindi la capacità di carico gestibile. E su questa capacità definire il livello e la tipologia turistica sopportabile. Biraku sottolinea che Il nuovo piano strategico del turismo regionale offre una enorme opportunità che va colta subito. Il digitale in tutte le sue sfaccettature si propone sempre di più, in particolare attraverso l’era Covid, come un ambiente di lavoro obbligato, una precondizione, piuttosto che come un tema da trattare a sé stante.