Cinema, teatro, musica e circo: ecco come riparte la cultura quest'estate | VIDEO

Il ricco cartellone di eventi, in programma tra il 31 maggio e il 16 settembre, è stato presentato questa mattina, in conferenza stampa, dagli assessori Mar e Venturini insieme a Michele Casarin, dirigente del settore Cultura del Comune di Venezia. Tra i luoghi in cui si svolgeranno le iniziative: piazzetta Malipiero, parco San Giuliano, teatrino Groggia e campo San Polo. Ad essi si aggiungeranno decine di siti dedicati al cinema itinerante