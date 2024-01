Novanta paesi e più di trecento artisti in mostra: ecco come sarà la Biennale Arte 2024 | VIDEO

La 60. Esposizione Internazionale d’Arte sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024. Intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere" e curata da Adriano Pedrosa, si articolerà tra i Giardini e l’Arsenale di Venezia in due sezioni distinte: il 'Nucleo Contemporaneo' e il 'Nucleo Storico'.

Il titolo "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere" è tratto da una serie di lavori realizzati a partire dal 2004 dal collettivo Claire Fontaine, nato a Parigi e con sede a Palermo. Queste opere consistono in sculture al neon di vari colori che riportano in diverse lingue le parole “Stranieri Ovunque”. L’espressione è stata a sua volta presa dal nome di un omonimo collettivo torinese che nei primi anni Duemila combatteva contro il razzismo e la xenofobia in Italia. «L’espressione 'Stranieri Ovunque' – spiega il curatore Adriano Pedrosa – ha più di un significato. Innanzitutto, vuole intendere che ovunque si vada e ovunque ci si trovi si incontreranno sempre degli stranieri: sono/siamo dappertutto. In secondo luogo, che a prescindere dalla propria ubicazione, nel profondo si è sempre veramente stranieri».

Pedrosa, come ha ricordato il presidente Roberto Cicutto nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi durante la mattinata di mercoledì 31 gennaio a Venezia –, è il primo curatore della Biennale Arte proveniente dall’America Latina, scelto perché «portasse il suo punto di vista sull’arte contemporanea rileggendo culture diverse come fosse un controcampo cinematografico».

Come principio guida, la Biennale Arte 2024 privilegerà artisti che non hanno mai partecipato all’esposizione internazionale, anche se alcuni di loro hanno già esposto in un padiglione o in un evento collaterale. Un’attenzione particolare sarà inoltre riservata ai progetti all’aperto, sia all’Arsenale sia ai Giardini, e a un programma di performance durante i giorni di pre-apertura e nell’ultimo fine settimana della manifestazione.

La mostra sarà affiancata da novanta partecipazioni nazionali presso i padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Sono quattro i paesi presenti per la prima volta alla Biennale Arte: Repubblica del Benin, Etiopia, Repubblica Democratica di Timor Leste e Repubblica Unita della Tanzania. Nicaragua, Repubblica di Panama e Senegal partecipano per la prima volta con un proprio padiglione.

Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale è a cura di Luca Cerizza ed espone il progetto "Due qui / To hear" dell'artista Massimo Bartolini, che include alcuni contributi appositamente ideati da musicisti e scrittori. Anche il Comune di Venezia partecipa con un proprio padiglione ai Giardini di Sant’Elena.

Prossimo alla conclusione del mandato come presidente, Roberto Cicutto ha presentato il suo successore, Pietrangelo Buttafuoco, e ha ringraziato tutta la squadra della Biennale di Venezia: «Questi anni sono stati un'esperienza umana eccezionale, sarò sempre grato di aver collaborato con colleghi generosi e professionali».