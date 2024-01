Tutto pronto per il Carnevale di Venezia 2024, nel segno di Marco Polo e dell'Oriente | VIDEO

L'edizione 2024 del Carnevale di Venezia si intitola Ad Oriente ed è dedicata al viaggio "mirabolante" di Marco Polo in Cina: si svolgerà dal 27 gennaio al 13 febbraio con una serie di eventi diffusi nel capoluogo e in tutto il territorio: cortei acquei e sfilate di carri in maschera, feste, performance di strada e altro ancora.

La manifestazione è stata presentata oggi a Ca' Farsetti dal sindaco Luigi Brugnaro assieme al direttore operativo di Vela, Fabrizio D'Oria, e al direttore artistico Massimo Checchetto: «Mettiamo in scena un viaggio mirabolante - ha spiegato Checchetto - perché lo è stato davvero, così come lo sarà per tutti noi. Affronteremo il percorso di un giovane Marco Polo, che prima della partenza sogna, vede, ha i timori di un ragazzo e interpreta questo viaggio con la fantasia di un uomo del Medioevo».

I festeggiamenti inizieranno ufficialmente domenica 28, con il corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali capitanate dalla "pantegana" di cartapesta. I vogatori in costume si raduneranno a Punta della Dogana e raggiungeranno la zona di Rialto, dove una coreografia di colori avvolgerà il ponte, prima di una grande festa in Erbaria.

Le due settimane che seguiranno saranno animate dal Carnival street show, messo in scena dai migliori artisti del panorama internazionale nel campo della musica, circo-teatro e clownerie. In tutto saranno coinvolti 200 performer, per un totale di mille spettacoli tra Venezia, isole e terraferma. Confermati gli altri appuntamenti tradizionali, come la selezione delle 12 Marie e le feste e gli spettacoli in Arsenale, quest'anno intitolati "Terra Incognita". «Quest'anno abbiamo lavorato sul tema della tradizione - specifica il direttore D'Oria - proponendo palchetti di commedia dell'arte diffusi sul territorio, sia nei weekend sia nei giorni "grassi"». Sul palco di piazza San Marco si alterneranno spettacoli e animazioni, oltre alle sfilate della maschera più bella; a Mestre, in piazza Ferretto, ci sarà invece la sfilata delle mascherine dei bambini.

«Vogliamo che il Carnevale sia un momento di gioia, anche per i bambini - ha detto il sindaco Brugnaro -. Per questo abbiamo pensato alle periferie, che per tanti anni non sono state valorizzate. C'è attenzione verso tutti i cittadini metropolitani, con la valorizzazione di associazioni e tutti quelli che ci credono».